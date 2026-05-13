Pronostico Potenza-Campobasso | tutto in discesa

Nella sfida dei playoff di Serie C tra Potenza e Campobasso, i risultati delle ultime partite hanno visto la squadra ospite vincere con un punteggio di tre a zero. La partita si svolge in un momento di grande attenzione per entrambe le formazioni, che cercano di avanzare nel torneo. La gara sarà trasmessa in diretta e le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi, determinati a conquistare la qualificazione.

Tre a zero in trasferta e tutti a casa. La prova di forza del Potenza, contro il Campobasso nello scorso fine settimana, è stata importante. Di grandissimo valore. Una squadra che si candida fortemente, per via del momento di forma che vive, non solo fisico ma anche mentale, ad essere una mina vagante. Intanto questo passaggio del turno è stato messo in cassaforte con una clamorosa vittoria fuori casa. Un tre a zero arrivato nei primi 41 minuti di gioco e poi una facile gestione della partita. Solamente due tiri in porta concessi ai padroni di casa, che avevano un’opportunità che non sono riusciti a sfruttare. Ma si sapeva che il Campobasso non è che avrebbe avuto tutte queste possibilità di arrivare in fondo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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