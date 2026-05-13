Proggy l'innovativo cibo per cani 100% vegetale

Da iodonna.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato un nuovo cibo per cani che utilizza esclusivamente ingredienti vegetali. Secondo i produttori, un cane adulto non necessita di proteine di origine animale, ma di aminoacidi essenziali, fibre, grassi buoni e micronutrienti. Il prodotto si chiama Proggy e punta a offrire una soluzione alimentare 100% vegetale per gli animali domestici. Nessun ingrediente di origine animale è presente nella composizione del prodotto.

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U n cane adulto non ha bisogno di proteine animali: ha bisogno di aminoacidi essenziali, fibre, grassi buoni e micronutrienti. Tutto questo può venire dal mondo vegetale, a patto che la ricetta sia formulata con rigore scientifico e ingredienti di qualità. È il principio su cui nasce Proggy, il primo pet food italiano 100% plant-based  frutto di cinque anni di ricerca su proteine alternative, digeribilità e nutrizione animale. Proggy, cosa c’è da sapere. guarda le foto Proggy: un’idea nuova di pet food. Proggy nasce nel 2019 coinvolgendo nutrizionisti, veterinari, tecnologi alimentari e ricercatori in agronomia, con un obiettivo chiaro: portare nel pet food un’idea che si fonda su salute e rispetto per l’ambiente.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Proggy, l’innovativo cibo per cani 100% vegetale
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