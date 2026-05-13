Progetto Recap nuova vita alle capsule di caffè in plastica

Una nuova iniziativa mira a dare una seconda vita alle capsule di caffè in plastica. A ReNest, un progetto specifico si è concentrato sul riciclo e il riutilizzo di questi contenitori. La proposta si basa su un percorso che coinvolge diverse fasi di trattamento e trasformazione, con l'obiettivo di ridurre lo smaltimento e recuperare materiali utili. L'intervento si inserisce nel più ampio ambito della gestione sostenibile dei rifiuti plastici.

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Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Una capsula di caffè può avere una nuova vita. A ReNest, percorso esperienziale e multisensoriale dedicato alla scoperta di un sistema alimentare più sostenibile, realizzato a Milano in CityLife dal Gruppo Nestlé in Italia, il progetto Recap racconta in modo integrato l'intera filiera del recupero delle capsule di caffè in plastica. Recap nasce nel 2021 come progetto pilota in Friuli-Venezia Giulia, da un'idea condivisa tra Nestlé Italiana e illycaffè. Due aziende produttrici di capsule di caffè, un obiettivo comune: costruire un sistema strutturato per raccogliere e valorizzare le capsule in plastica esauste, recuperando sia la componente plastica sia il caffè esausto contenuto al loro interno.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Progetto Recap, nuova vita alle capsule di caffè in plastica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Capsule Dolce Gusto Toro Caffè: qualità bar e prezzo promozionale nonostante l’aumento del caffèLe capsule dolce gusto sono oggi una delle soluzioni più diffuse per preparare un espresso veloce e cremoso direttamente a casa, ma anche le bevande... Milano: capsule di caffè ora nel giallo, il riciclo sale a 1.200Da oggi, 9 marzo 2026, i cittadini milanesi possono gettare le capsule di caffè in alluminio nel sacco giallo della raccolta differenziata. Si parla di: Al Sant’Orsola c'è una nuova sperimentazione sui disturbi respiratori. Il progetto console next-gen Helix apre il primo Xbox Game Dev Show più tardi oggi reddit Progetto Recap, nuova vita alle capsule di caffè in plasticaNestlé, illycaffè e i loro partner di filiera hanno portato sul palco dell’evento il racconto di un modello di economia circolare già attivo in Italia ... adnkronos.com Recap, in due regioni nuova vita alle capsuleCreare un circuito di raccolta e riciclo di capsule di caffè esauste in plastica grazie alla collaborazione tra aziende, istituzioni locali e cittadini. E’ il progetto Recap, nato su iniziativa del ... ilrestodelcarlino.it