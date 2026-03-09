A partire dal 9 marzo 2026, i residenti di Milano possono conferire le capsule di caffè in alluminio nel sacco giallo dedicato alla raccolta differenziata. La novità riguarda esclusivamente le capsule di caffè, che ora vengono riciclate separatamente rispetto ad altri materiali. La quantità di capsule riciclate ha già raggiunto quota 1.200.

Da oggi, 9 marzo 2026, i cittadini milanesi possono gettare le capsule di caffè in alluminio nel sacco giallo della raccolta differenziata. Questa nuova possibilità nasce da un accordo tra il Comune di Milano, Amsa, A2A Ambiente, il consorzio Cial e Nespresso. L’obiettivo è trasformare un rifiuto domestico comune in una risorsa recuperabile attraverso l’impianto di Muggiano. La decisione non è improvvisata ma si inserisce nel quadro più ampio del regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr), che diventerà pienamente operativo il 12 agosto 2026. Tuttavia, grazie a lavori di ammodernamento conclusi alla fine del 2024 nell’impianto di Muggiano, la città può anticipare questa pratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: capsule di caffè ora nel giallo, il riciclo sale a 1.200

