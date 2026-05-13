di Erika Leonardi * Il “processo”, nelle aziende e in generale nelle organizzazioni, si presta a diverse chiavi di lettura. È il mattone portante di tutti i Sistemi di Gestione Aziendali: qualità, sicurezza, ambiente, etica, controllo di gestione. È utilizzato per le certificazioni e i finanziamenti: l’azienda deve dimostrare l’affidabilità della sua organizzazione indicando quali sono e come vengono gestiti, misurati e migliorati. Questo inquadramento fa ben comprendere come non sempre l’adozione di questo strumento manageriale sia frutto di una scelta organizzativa, quanto piuttosto di decisioni di altro genere. La definizione Secondo la letteratura tradizionale, il processo consiste in “attività correlate per trasformare input in output”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Processi aziendali: così la gestione organizzativa può fungere da leva culturale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

From Pilots to Transformation: How Leaders Are Rewiring Their Organisations with GenAI

Notizie correlate

Oltre i modelli: come l’IA trasforma i processi in asset aziendaliL’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende sta cambiando radicalmente il modo in cui le organizzazioni gestiscono i processi,...

Art Bonus Bacoli, leva per la valorizzazione culturale“L’Art Bonus rappresenta uno degli strumenti più efficaci di collaborazione tra pubblico e privato.

Temi più discussi: IBM Think 2026, Enterprise Advantage porta l’AI agentica nei processi aziendali; Corporate wellbeing e AI: così cambia la produttività in azienda; Dalla scuola all’impresa: gli studenti di Enaip Borgomanero in visita a Gessi; Agentic AI, da strumento esterno a componente integrata nei processi aziendali.

Qualsiasi flusso di lavoro complesso che hai semplificato con un diagramma di flusso? Desideroso di migliorare i nostri processi reddit

Ottimizzazione della ricerca Google(TG:e10838).aox - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Cpm, una visione olistica dei processi aziendaliGary Cokins, strategist di Sas ed esperto di fama internazionale in ambito Bi, ha illustrato a Linea Edp i cardini del Corporate performance management. Si tratta del compendio di approcci già noti, ... 01net.it

Così l’industria intelligente rivoluziona i processi produttivi con IA e ingegneria aumentataLe aziende stanno attraversando un processo di trasformazione digitale che si sviluppa su diversi piani, tra cui resilienza operativa e sicurezza informatica, innovazione, catena del valore e ... repubblica.it