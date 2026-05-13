Prezzo dell’argento in aumento a 87 dollari l’oncia oro ancora stabile

Nell’ultima settimana, a partire dal 5 maggio, il prezzo dell’argento ha registrato un aumento, arrivando a 87 dollari l’oncia. Nel frattempo, il prezzo dell’oro si è mantenuto stabile, senza variazioni significative. Questi movimenti sono stati notati nel mercato dei metalli preziosi, dove l’argento ha mostrato un incremento, mentre l’oro ha continuato a oscillare sui livelli precedenti.

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Il prezzo dell’argento ha subito una variazione di prezzo improvvisa nell’ultima settimana, a partire dal il 5 maggio. In pochi giorni il prezzo del metallo è passato da 72 dollari l’oncia a 87, rallentando solo oggi 13 maggio. Un andamento che non si verificava da almeno due mesi nei prezzi dell’argento, arrivati al picco a gennaio e poi crollati, pur rimanendo molto più alti rispetto a un anno fa. Netta differenza con i prezzi dell’oro, che sembrano invece essersi relativamente stabilizzati, specialmente se paragonati alla grande variabilità di inizio anno. Il metallo più prezioso è ormai da più di un mese tra i 4.500 e i 4.700 dollari l’oncia.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo dell’argento in aumento a 87 dollari l’oncia, oro ancora stabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Oro e Argento sono schizzati alle stelle Notizie correlate Oro, in lieve calo, prezzo spot a 4.691,2 dollari l'onciaA metà mattina sono in calo le quotazioni dell'oro: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 4. Temi più discussi: Previsioni Prezzo Argento: L’Argento Può Superare i $100 con l’Alleggerirsi delle Pressioni Macro?; Previsione del prezzo dell’argento: resistenza a 84,00 $ mentre XAG rimane stabile; Previsioni prezzo argento: i dati CPI potrebbero scatenare il prossimo breakout; Forum Argento future. L'oro in rialzo, il prezzo spot a 4.744 dollari. In aumento dell'1,12% #ANSA x.com Argentoo (e oro) posti in Germania reddit UBS taglia le previsioni sul prezzo dell’argento. Ecco i nuovi targetInvesting.com - UBS ha ridotto le sue previsioni sui prezzi dell’argento su più orizzonti temporali, citando una domanda di investimento più debole, un consumo industriale più contenuto e una maggiore ... it.investing.com Pandora, il titolo apre a oltre 6% dopo il calo del prezzo dell’argentoRally in borsa per Pandora, che vola in apertura di oltre il 6% in seguito al ridimensionamento dei prezzi dell’argento. La caduta di oro e argento si è accentuata all’inizio della settimana, dopo il ... milanofinanza.it