Prezzo dell’argento in aumento a 87 dollari l’oncia oro ancora stabile
Nell’ultima settimana, a partire dal 5 maggio, il prezzo dell’argento ha registrato un aumento, arrivando a 87 dollari l’oncia. Nel frattempo, il prezzo dell’oro si è mantenuto stabile, senza variazioni significative. Questi movimenti sono stati notati nel mercato dei metalli preziosi, dove l’argento ha mostrato un incremento, mentre l’oro ha continuato a oscillare sui livelli precedenti.
Il prezzo dell’argento ha subito una variazione di prezzo improvvisa nell’ultima settimana, a partire dal il 5 maggio. In pochi giorni il prezzo del metallo è passato da 72 dollari l’oncia a 87, rallentando solo oggi 13 maggio. Un andamento che non si verificava da almeno due mesi nei prezzi dell’argento, arrivati al picco a gennaio e poi crollati, pur rimanendo molto più alti rispetto a un anno fa. Netta differenza con i prezzi dell’oro, che sembrano invece essersi relativamente stabilizzati, specialmente se paragonati alla grande variabilità di inizio anno. Il metallo più prezioso è ormai da più di un mese tra i 4.500 e i 4.700 dollari l’oncia.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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