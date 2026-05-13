Previsioni meteo per Avellino – 13 maggio 2026
Il 13 maggio 2026 ad Avellino si attende una giornata caratterizzata da nuvole molto fitte o coperture complete, con deboli piogge che si intensificano durante le ore mattutine. La pioggia prevista ammonta a circa 3 millimetri e si riduce nella seconda parte della giornata, lasciando spazio a schiarite. Le temperature sono stazionarie, con condizioni atmosferiche generalmente instabili nel corso della giornata.
Ad Avellino, il 13 maggio 2026, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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