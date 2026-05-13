Pre e post scuola gratis in Sardegna | la Regione stanzia 3 milioni per contrastare l’emergenza nascite e aiutare i genitori

La Regione Sardegna ha annunciato uno stanziamento di tre milioni di euro destinati a offrire servizi di pre e post scuola gratuiti, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e affrontare l’emergenza demografica. Secondo i dati ufficiali, tra il 2024 e il 2025 si è registrato un calo delle nascite pari all’8,8% nel territorio isolano. La misura mira a migliorare l’assistenza ai bambini e facilitare il lavoro dei genitori.

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Secondo i dati diffusi dalla Regione Sardegna, il territorio isolano affronta una complessa emergenza demografica, registrando un calo delle nascite dell'8,8% nel periodo compreso tra il 2024 e il 2025. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Libano, tregua fallita: l’Italia stanzia 10 milioni per l’emergenza? Cosa sapere L'Italia stanzia 10 milioni di euro per l'emergenza umanitaria in Libano. La Regione stanzia due milioni e mezzo per le aule multisensoriali“Abbiamo già investito oltre 10 milioni di euro per realizzare nelle scuole le aule immersive, ambienti innovativi capaci di rendere l’apprendimento... Temi più discussi: Scuola, dal 1° maggio via alle iscrizioni a mensa, trasporto e pre-scuola per l’anno scolastico 2026/2027; Aperto il bando per le iscrizioni ai servizi di pre e post scuola; 730 precompilato 2026, alcune faq sulle spese di istruzione; 50° Anniversario dell’Asilo Nido Comunale La Girandola. Iscrizioni servizi scolastici A.S. 2026/2027 ancora aperte: mensa, trasporto, pre/post scuola, doposcuola e infanzia Vignale. ? Scadenza: 8 maggio. Domande solo online su Entra-Next – PagoPA (accesso con SPID). Non aspettare l’ultimo giorno! x.com Test INVALSI, a scuola il livello è più basso del pre-Covid. I dati per regioni in materie digitali e quelli per provicinia degli studenti che raggiungono risultati adeguati rispetto al Pre-Covid - reddit.com reddit Pre e post scuola gratuiti, dalla Regione 3 milioni per le famiglieCAGLIARI (ITALPRESS) – La Sardegna continua a fare i conti con una delle più gravi emergenze sociali e demografiche del Paese. I dati più recenti confermano infatti che l’Isola resta il fanalino di c ... italpress.com Pre e post scuola, si parte Già iscritti 250 bambiniOrganizzazione rivoluzionata per le misure di prevenzione della pandemia. Silvia Alvisi (Uisp): Con gli orari scaglionati le esigenze sono maggiori Partenza valida. Sono regolarmente iniziati lunedì ... ilrestodelcarlino.it