Posso avere una gravidanza se soffro di fibromialgia?

Le donne con diagnosi di fibromialgia spesso si chiedono se questa condizione possa influenzare la possibilità di concepire un bambino. La fibromialgia è una malattia cronica caratterizzata da dolore diffuso e affaticamento, e molte si interrogano sui possibili effetti sulla fertilità. Non esistono evidenze che confermino un collegamento diretto tra questa patologia e la capacità di rimanere incinte, ma la gestione della malattia può influenzare l’esperienza della gravidanza.

La diagnosi di una malattia cronica è per le donne un motivo di preoccupazione anche per l’impatto che questa può avere sulla fertilità. Nel caso della fibromialgia, la malattia che l’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce come in grado di compromettere lo svolgimento delle comuni attività quotidiane e condizionare negativamente la qualità della vita, è possibile avere una gravidanza, ma è necessario prevedere una pianificazione attenta e un team di specialisti che lavori in modo coordinato. Di per sé, infatti, la fibromialgia non causa infertilita, ma le donne che ne soffrono tendono ad avere un numero inferiore di figli e più frequentemente rinunciano alla maternità a causa del dolore cronico, della fatica e delle difficolta nei rapporti sessuali che la sindrome porta con sé.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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