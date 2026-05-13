Pontedera Il futuro passa da due date chiave

A Pontedera, le date del 16 giugno e del 20 luglio sono al centro dell’attenzione per il settore calcistico locale. Sono due momenti fondamentali che potrebbero determinare le decisioni sulla squadra per la prossima stagione. Questi appuntamenti sono stati indicati come punti di svolta e sono stati evidenziati come date da ricordare per il futuro del club.

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Sedici giugno e venti luglio, ovviamente di quest’anno. Segnatevi queste due date e cerchiatele in rosso sul calendario, perché sono date importanti per capire che direzione potrà prendere il destino calcistico del Pontedera per la stagione prossima. La prima data, quella del 16 giugno, rappresenta infatti il termine ultimo per le società aventi diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie C di presentare domanda per ottenere la licenza nazionale, rispettando una serie di adempimenti. Chi non lo fa non viene iscritto e crea così un posto che la Figc dovrà integrare per arrivare alle 60 squadre che costituiranno la terza serie nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera Il futuro passa da due date chiave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oroscopo Primavera 2026: le 7 date chiave per soldi e lavoro da usare con più strategiaLa Primavera 2026 non si gioca sulla quantità di impegni, ma sulla capacità di leggere bene le finestre utili. Il futuro passa da Malen e Soulé: numeri da ChampionsQualunque sia il verdetto finale della stagione 2025/26, a Trigoria è tempo di pensare al futuro. Si parla di: Pontedera Il futuro passa da due date chiave. Il futuro di Villa Crastan. Confermata la gestione dopo la fase sperimentaleLo storico edificio sarà affidato ancora alla Fondazione per la cultura Pontedera. Il Comune si riserva di erogare un contributo in caso di attività progettuali. lanazione.it La salvezza passa dalla Ternana. Ecco la fase cruciale dei granataLa sfida di domani apre una fase cruciale per il futuro sportivo e societario del Pontedera. E’ il primo match dei tre che si dovranno disputare in 8 giorni, perché dopo la Ternana i granata saranno ... lanazione.it