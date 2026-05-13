Ponte di Brivio Anas annuncia lavori sul fondo stradale lungo la SS639

Da leccotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 12 maggio, lungo la strada statale 639, inizieranno i lavori di manutenzione sul fondo stradale. La carreggiata verrà interessata da interventi di riparazione delle pavimentazioni, che dureranno fino a data da definire. La strada collega diverse località e sarà interessata da restrizioni al traffico durante le operazioni di cantiere. L’intervento è stato annunciato da Anas.

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Dalla serata di martedì 12 maggio iniziano i lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali lungo la strada statale 639 “del Lago di Pusiano e di Garlate”. Lo ha annunciato ieri Anas, precisando che i lavori sono correlati all’intervento attualmente in corso sul ponte di Brivio, sulla.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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