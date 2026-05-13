Plenitude, la società controllata da Eni dedicata alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla vendita di soluzioni energetiche ai clienti finali, trova sempre nuove modalità per parlare alle persone. Questa volta ha deciso di trasformare il concetto di energia rinnovabile in un gioco con visori AR, Il tutto all'interno di un roadshow nazionale che, tappa dopo tappa, sta percorrendo la Penisola da Nord a Sud. Si chiama "Connessioni Solari" ed è un progetto di comunicazione che unisce tecnologia immersiva e storytelling urbano, volto a far conoscere anche iniziative come “Adotta un Pannello”, soluzione pensata per i clienti Plenitude Luce per sfruttare virtualmente l’energia solare senza la necessità di installare un impianto fotovoltaico a casa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Plenitude in giro per l’Italia con il roadshow "Connessioni Solari" tra realtà virtuale e gaming

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