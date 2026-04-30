Connessioni solari a Parma il roadshow immersivo alla scoperta dell' energia da fonti rinnovabili
A Parma è in programma un evento itinerante organizzato da una società del settore energetico, che si svolge in diverse città italiane. L'iniziativa prevede un percorso interattivo basato sulla realtà virtuale, con l’obiettivo di illustrare i vantaggi e le possibilità legate all’installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni. L’evento mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza diretta per conoscere meglio le fonti di energia rinnovabile.
Arriva a Parma il roadshow di eventi ideato e organizzato da Plenitude in 16 città italiane che offrirà al pubblico l’opportunità di vivere un'esperienza interattiva grazie alla realtà virtuale, volta a far comprendere i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici domestici.Il tour.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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