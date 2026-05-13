playoff per la serie b sfida con la virtus siena

Questa sera alle 20.30 si disputa al Palatagliate la prima partita dei quarti di finale dei playoff per la promozione in Serie B nazionale di basket. La sfida vede di fronte il Basket Ball Club Lucca e la Virtus Siena, squadra già sconfitta due volte durante la stagione regolare, una volta all’andata e una al ritorno. La partita rappresenta il primo passo verso l’obiettivo di salire di categoria.

Questa sera alle 20.30 al Palatagliate, gara uno dei quarti di finale dei playoff per la promozione in B Nazionale per Basket Ball Club Lucca che affronta Virtus Siena, già battuta sia all’andata sia al ritorno in regular season. La franchigia della città del Palio è senza dubbio meno riposta visto che ha dovuto ricorrere allo spareggio di domenica scorsa per eliminare Recanati. I biancorossi lucchesi, invece, dopo aver chiuso la serie 2-0 contro Forlimpopoli, hanno goduto di alcuni giorni di riposo, preziosi per recuperare gli infortunati i meglio gli acciaccati. Tutti stringeranno i denti e ci saranno. Si entra nel vivo dei playoff, con una curiosità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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