Fuori dal centro di accoglienza compaiono svastiche scritte antisemitiche e razziste

Nella giornata di ieri, a Morciano di Leuca, sono state trovate svastiche, scritte antisemitiche e razziste all’esterno di un centro di accoglienza per minori non accompagnati e nelle strade vicine. L’episodio si è verificato proprio a pochi giorni dalla Festa della Liberazione, il 25 aprile. Le scritte sono state segnalate alle autorità competenti, che stanno procedendo con gli accertamenti del caso. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all’episodio.

MORCIANO DI LEUCA – Il 25 aprile, festa della Liberazione, si avvicina, ma la stupidità di certi rigurgiti evidentemente non è ancora andata via: a Morciano di Leuca, all’esterno di un centro di accoglienza per minori non accompagnati e nelle vie circostanti, infatti, nella giornata di ieri, sono.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Vandali in azione all'Horto di Porta Paldi: scritte razziste e danni alla strutturaIl raid a colpi di vernice è avvenuto l'altra notte a Cassino, all'interno della suggestiva area situata lungo le sponde del fiume Gari Scritte... Leggi anche: Scritte sataniche, svastiche e figure oscene: vandali devastano il cimitero di Pesaro Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Firenze prepara lo stop ai nuovi Airbnb anche fuori dal centro; Ascoli, l’Arengo stanzia 25mila euro per nuove attività non food. Dovranno aprire in uno dei quartieri ma fuori dal centro storico; Israele mette fuori Madrid dal Centro di coordinamento per Gaza, Netanyahu: Non tolleriamo chi si schiera contro di noi; Raaro a Firenze, la nuova drink list a pochi giorni dalla Florence Cocktail Week. Fuori dal centro di accoglienza compaiono svastiche, scritte antisemitiche e razzisteÈ accaduto a Morciano di Leuca dove il Comune è prontamente intervenuto per farle rimuovere. La ferma condanna dell’Anpi e di Arci Cassandra Salve: Atto vile e inaccettabile che offende i valori di c ... lecceprima.it Minorenne accoltellato fuori dal centro commerciale Elnos: in prognosi di 20 giorniDiciottenne e sedicenne italiani di seconda generazione accoltellano al gluteo un minorenne e lo colpiscono con il manico dell'ombrello fuori dal centro commerciale Elnos. I Carabinieri di Roncadelle ... brescia.corriere.it Fuori al primo turno e in lacrime a Stoccarda: cosa succede a Jasmine Paolini - facebook.com facebook Jasmine #Paolini subito fuori a Stoccarda piange in campo: le lacrime commuovono tutti x.com