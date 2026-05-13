Pisa-Napoli e il calendario stravolto da Roma-Lazio | cosa filtra da Repubblica
Il match tra Pisa e Napoli potrebbe essere spostato a lunedì sera a causa di una decisione della Prefettura di Roma riguardante il derby tra Roma e Lazio. La modifica del calendario è stata comunicata da fonti di stampa e si lega alle disposizioni di ordine pubblico per l'incontro tra le due squadre romane. La variazione, al momento, riguarda esclusivamente questa partita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli eventi.
Pisa-Napoli va verso lo slittamento a lunedì sera per effetto della decisione della Prefettura di Roma sul derby capitolino. La Lega Serie A può essere ora costretta a riorganizzare l’intera giornata mantenendo la contemporaneità delle sfide per l’accesso al calcio europeo. Prefettura di Roma: lo spostamento che cambia tutto. La Prefettura di Roma ha imposto il rinvio di Roma-Lazio a lunedì alle 20:45, una scelta che di rimando costringe la Lega a riposizionare tutte le partite della giornata coinvolte nella corsa Champions. Le squadre impegnate nella lotta europea avrebbero dovuto giocare domenica alle 12:30 in contemporanea, secondo il protocollo standard.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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