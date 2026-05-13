Pisa-Napoli e il calendario stravolto da Roma-Lazio | cosa filtra da Repubblica

Il match tra Pisa e Napoli potrebbe essere spostato a lunedì sera a causa di una decisione della Prefettura di Roma riguardante il derby tra Roma e Lazio. La modifica del calendario è stata comunicata da fonti di stampa e si lega alle disposizioni di ordine pubblico per l'incontro tra le due squadre romane. La variazione, al momento, riguarda esclusivamente questa partita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli eventi.

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Pisa-Napoli va verso lo slittamento a lunedì sera per effetto della decisione della Prefettura di Roma sul derby capitolino. La Lega Serie A può essere ora costretta a riorganizzare l’intera giornata mantenendo la contemporaneità delle sfide per l’accesso al calcio europeo. Prefettura di Roma: lo spostamento che cambia tutto. La Prefettura di Roma ha imposto il rinvio di Roma-Lazio a lunedì alle 20:45, una scelta che di rimando costringe la Lega a riposizionare tutte le partite della giornata coinvolte nella corsa Champions. Le squadre impegnate nella lotta europea avrebbero dovuto giocare domenica alle 12:30 in contemporanea, secondo il protocollo standard.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Pisa-Napoli e il calendario stravolto da Roma-Lazio: cosa filtra da Repubblica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Infortunio Vergara: il punto di ‘Sky Sport’, ecco cosa filtra da casa NapoliLa vittoria del Napoli al Maradona contro il Torino, ha lasciato anche una nota stonata. Napoli-Milan, novità importanti su Leao: ecco cosa filtra da MilanelloRafa Leao si è allenato in gruppo oggi a Milanello e ora diminuiscono i dubbi per la trasferta al Maradona di lunedì. Temi più discussi: Quando si gioca Pisa-Napoli: ufficiale la data e l'orario della partita della 37ª giornata di Serie A; Pisa-Napoli, info accrediti; Pisa-Napoli: dubbi su data e ora legati a Roma-Lazio. Ipotesi lunedì 18 maggio; Serie A, potrebbero slittare il giorno e l’orario di Pisa-Napoli: il motivo. Manca l'annuncio ufficiale ma slitterebbero anche le altre sfide Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli. x.com Napoli + Costiera Amalfitana in 5 Giorni Senza Auto: Migliore Base per Pompei e Gite Scenic? Dal 30 Aprile al 5 Maggio reddit Quando si gioca Pisa-Napoli: ufficiale la data e l'orario della partita della 37ª giornata di Serie AIl Napoli non va oltre il pari col Bologna e di conseguenza non è ancora qualificato alla Champions: contro il Pisa giocherà in contemporanea con le inseguitrici. goal.com Pisa-Napoli, c'è già il nome di un assente sicuro tra gli azzurriConte perde un elemento importante per il suo scacchiere in occasione della sfida decisiva in chiave Champions contro i toscani ... napolitoday.it