Pioggia di denunce Garlasco l’annuncio | cosa succede
Una nuova inchiesta della Procura di Pavia coinvolge Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La notizia ha generato un acceso dibattito sui social network, con numerosi utenti che hanno iniziato a diffondere accuse e teorie alternative. La vicenda, che aveva già attirato molta attenzione, torna così al centro dell’attenzione pubblica con un’impronta più accesa e controversa.
La nuova inchiesta della Procura di Pavia che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha riacceso in modo violento il dibattito online, alimentando una nuova ondata di attacchi e teorie complottistiche sui social network. Un fenomeno che, negli ultimi mesi, ha assunto dimensioni sempre più ampie e aggressive. Nel mirino degli odiatori social sono finiti non solo i familiari della vittima, ma anche le cugine Paola e Stefania Cappa, travolte da accuse prive di fondamento e ricostruzioni totalmente estranee agli atti giudiziari. Un’escalation che, secondo gli osservatori, ha poco a che fare con il piano processuale e molto con la viralità dei contenuti online.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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