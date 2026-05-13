Il ministro arriva in città e visita alcuni spazi verdi, notando la presenza di numerosi giardini. Durante l’incontro con il rappresentante locale, esprime approvazione per le attività in corso e incoraggia a proseguire sulla stessa strada. La città si ferma un momento, mentre i cantieri ancora in corso continuano senza sosta. La visita si conclude con un breve commento sulle iniziative in atto, senza ulteriori dettagli.

Pichetto benedice Comanducci: “Avanti così”. Arezzo trattiene il respiro e pure i lavori in corso Arezzo entra ufficialmente nella fase finale della campagna elettorale: quella dove arrivano i ministri, si moltiplicano le parole “territorio”, “famiglie” e “sviluppo”, e tutti fingono di non essersi mai governati addosso negli ultimi dieci anni. In città è sbarcato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per sostenere Marcello Comanducci e soprattutto il concetto più amato dal centrodestra aretino: la continuità. “Bisogna continuare il lavoro fatto”, ha spiegato il ministro. Una frase che ad Arezzo ormai viene pronunciata con lo stesso tono rassegnato di “eh ormai s’è sempre fatto così”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pichetto arriva ad Arezzo e scopre una città verdissima: “Ci sono pure i giardini”

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