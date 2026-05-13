Piantedosi | Derby e finale Internazionali sbagliato sovrapporre gli eventi

Mentre il ministro Piantedosi si trovava in Albania, a Roma si sono verificati disordini legati al derby di calcio e alla finale degli Internazionali. La Lega Calcio ha presentato ricorso contro la decisione del prefetto di spostare la partita, mentre il ministro ha commentato che è sbagliato sovrapporre questi eventi. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti delle proteste o sulle motivazioni del ricorso.

Ministro Piantedosi, mentre lei era in Albania a Roma è successo un pandemonio sul derby, con la Lega Calcio che ha fatto ricorso contro la decisione del prefetto di posticipare la partita a lunedì. «Guardi, Prefettura e questura di Roma, d’intesa con le istituzioni locali, hanno indicato una soluzione di buonsenso per gestire nelle migliori condizioni l’ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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