Il ministro dell’Interno ha dichiarato che è sbagliato sovrapporre eventi come il derby e la finale degli Internazionali di tennis, e ha annunciato che i centri di accoglienza in Albania saranno presto pienamente operativi. Mentre il ministro era in Albania, a Roma si è verificato un caos legato al derby, con la Lega Calcio che ha presentato ricorso contro la decisione del prefetto di spostare la partita.

Ministro Piantedosi, mentre lei era in Albania a Roma è successo un pandemonio sul derby, con la Lega Calcio che ha fatto ricorso contro la decisione del prefetto di posticipare la partita a lunedì. «Guardi, Prefettura e questura di Roma, d’intesa con le istituzioni locali, hanno indicato una soluzione di buonsenso per gestire nelle migliori condizioni l’ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Piantedosi: «Derby e finale Internazionali, sbagliato sovrapporre gli eventi. Centri in Albania presto a regime»

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