Il presidente del Real Madrid ha dichiarato che il club catalano avrebbe vinto sette campionati rubati al suo team, sostenendo che le decisioni arbitrali sono state favorevoli alla squadra rivale. La squadra catalana ha annunciato la volontà di presentare una querela formale, mentre il presidente del Real ha criticato pubblicamente arbitri, giornalisti e altri soggetti coinvolti. La questione si inserisce in un clima di tensione tra le due parti, che si trascina da tempo.

Il re è nudo. La metafora usata tanto da El Mundo come da El Periódico, quotidiani politici di Madrid e Barcellona, è la fotografia migliore per descrive la surreale conferenza stampa di Florentino Perez di ieri pomeriggio. Inquadramento storico: il presidente del Real Madrid non dava una conferenza stampa dal 2015, l’appuntamento è stato lanciato dopo le 16 per le 18. Fretta e furia. E poi lo show. Sessantaquattro minuti con Florentino da solo sul palco, una sedia, un microfono, una bottiglietta d’acqua, migliaia di parole, non tutte con senso compiuto. Gli stessi concetti ripetuti decine di volte, il rifiuto di affrontare questioni sportive, il nuovo allenatore, la crisi di risultati, il caso Mbappé, e un’immagine che ha lasciato la Spagna in stato di choc.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perez contro il Barça: "Pagano gli arbitri, 7 campionati rubati al Real". I catalani pronti a querelare

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