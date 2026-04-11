Guerra in Spagna | Real e Barça scatenano l’inferno contro gli arbitri

Il calcio in Spagna è tornato sotto i riflettori a causa delle accuse rivolte dai due club più importanti nei confronti degli arbitri. Entrambe le squadre hanno manifestato insoddisfazione per le decisioni prese durante le recenti partite, ritenendole scorrette e influenti sui risultati finali. La polemica ha creato un clima teso e acceso tra le tifoserie e le istituzioni della lega, che ora si trovano a gestire un confronto acceso e diretto sulla gestione delle partite.

Il clima nel calcio spagnolo si è infiammato dopo che il Real Madrid e il Barcellona hanno puntato entrambi il dito contro i direttori di gara, denunciando una gestione delle partite che avrebbero ritenuto ingiusta. Mentre la squadra catalana ha presentato un esposto ufficiale all’Uefa per un episodio decisivo durante l’andata dei quarti di Champions League contro l’Atletico Madrid, il club madrileno è scoppiato in una protesta feroce a seguito del pareggio ottenuto ieri sera in Liga contro il Girona, un risultato che potrebbe favorire la corsa al titolo ai blaugrana. Dall’area di Musso alle sbracciate su Mbappé. La controversia che coinvolge il Barcellona affonda le radici nella sfida continentale persa in casa contro l’Atletico Madrid.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra in Spagna: Real e Barça scatenano l’inferno contro gli arbitri Leggi anche: Barça: da Yamal alla guerra al Real, perché Laporta vincerà le elezioni Gli incidenti scatenano il dibattito sulla crisi strutturale delle ferrovie in SpagnaIl deragliamento di un treno nel sud della Spagna, seguito a breve distanza da un nuovo incidente sulla rete di Rodalies nell’area metropolitana di...