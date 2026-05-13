Perché questo FP Journe da 2,5 milioni di euro è molto più di un semplice orologio raro

Un orologio di alta gamma del valore di 2,5 milioni di euro sta attirando l’attenzione nel settore dell’orologeria indipendente, confermando una tendenza già nota tra appassionati e collezionisti. Questo modello di F.P. Journe non viene più valutato solo per le sue caratteristiche tecniche o il marchio, ma anche per il contesto unico e raro in cui si inserisce. La sua presenza sul mercato riflette una modifica nelle preferenze di chi acquista orologi di lusso.

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F.P. Journe ha appena confermato una cosa che nel mondo dell’orologeria indipendente si sospettava da tempo: oggi certi orologi non vengono più collezionati soltanto per il movimento o per il nome sul quadrante, ma per il contesto quasi irripetibile che rappresentano. E il Chronomètre à Résonance realizzato esclusivamente per Pisa 1940 è l’esempio perfetto. All’asta Geneva Watch Auction organizzata da Phillips, uno dei cinque esemplari esistenti del F.P. Journe Chronomètre à Résonance “Pisa” è stato venduto per 2.334.500 franchi svizzeri, pari a circa 2,5 milioni di euro, più del doppio della stima massima iniziale, fissata a 900.000 CHF (circa 965.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché questo F.P. Journe da 2,5 milioni di euro è molto più di un semplice orologio raro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carlo Conti e quel “no” che racconta molto più di un semplice rifiutoIl mondo della televisione, spesso percepito come una macchina perfetta fatta di luci, palchi e successo immediato, nasconde in realtà dinamiche... Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta Media: molto più di un semplice giornaleNasce studiofranco, la nuova agenzia creativa di design e contenuti editoriali targata Linkiesta Media.