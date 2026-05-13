Perché gli infermieri che lavorano negli ospedali di Monza e Brianza hanno ricevuto una scatola di biscotti

In diversi ospedali della zona di Monza e della Brianza, gli infermieri hanno ricevuto una scatola di biscotti. La distribuzione è avvenuta durante un turno di lavoro, senza che ci siano state comunicazioni ufficiali o motivazioni particolari rese note. La consegna sembra essere un gesto di ringraziamento, anche se nessuna dichiarazione ufficiale ne spiega il motivo.

Una scatola di biscotti consegnata agli infermieri in servizio negli ospedali di Monza e della Brianza. Un gesto speciale quello che il NurSind di Monza e Brianza ha voluto compiere in occasione del 12 maggio quando si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere. Il significato di quei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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