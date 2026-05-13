Luciano Darderi ha descritto la partita contro Zverev come la più significativa della sua carriera, definendola anche la più bella ed emozionante. Per lui, questo torneo rappresenta un momento fondamentale, che definisce come il più importante finora. La sfida contro il tennista tedesco ha attirato l’attenzione, considerando anche le parole di Darderi che ha espresso grande soddisfazione per l’esperienza vissuta in quella gara.

«Contro Zverev è stata la partita più importante della mia carriera, la più bella ed emozionante». Così Luciano Darderi ha commentato a caldo una volta arrivato in sala stampa la sua vittoria rocambolesca contro il numero 3 al mondo Sascha Zverev nei sedicesimi degli Internazionali di tennis Roma 2026. Un trionfo arrivato annullando quattro match point al tennista tedesco e vincendo un tie-break spettacolare durato oltre un quarto d’ora dentro la bolgia della BNL Arena per restare vivo nel secondo set, che ha messo in luce tutte le sue qualità tecniche, fisiche e mentali. Darderi era talmente dentro la partita da non essersi neanche accorto di quante occasioni avesse avuto Zverev per chiudere il match.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per Luciano Darderi questo è già il torneo della vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

ATP Marrakech 2026, Luciano Darderi già in semifinale senza giocare. Vanno ai quarti Jodar e van AsscheArriva un’ottima notizia per i colori azzurri dall’ATP 250 di Marrakech, in Marocco: Luciano Darderi, numero 1 del seeding, avanza in semifinale...

Luciano e Vito Darderi, a Roma allenamento in famigliaLuciano Darderi giocherà domenica il match del terzo turno di Roma contro lo statunitense Tommy Paul.

Temi più discussi: Darderi, il gladiatore! Rimonta ed elimina Zverev e per la 1^ volta è ai quarti a Roma; LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola agli ottavi dopo una rimonta pazzesca!; Luciano Darderi non si è accorto dei 4 match point per Zverev a Roma: sorpresa in conferenza stampa; Hanfmann-Darderi: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match.

Non ci sarà #Zverev nella strada di #Sinner in questo 1000. Troppo strano. Non me l'aspettavo proprio. Complimenti a Luciano #Darderi per una partita sontuosa!!! x.com

Luciano Darderi salva 4 set point nel tie-break del secondo set, poi Zverev commette un doppio fallo e perde il set - reddit.com reddit

Luciano Darderi: Mi sento più maturo in campo, contro Zverev spingerò per vincereLuciano Darderi scopre di poter vincere anche le partite sporche, quelle che fino a qualche mese fa gli sarebbero probabilmente scivolate via. Il successo ... oasport.it

Darderi non riesce a trattenersi dal ridere sulle scuse di Zverev: Il vento c’era per tutti e dueQuando a Luciano Darderi hanno riportato in conferenza le dichiarazioni di Zverev dopo la sconfitta contro di lui, sulle condizioni pessime del campo di ... fanpage.it