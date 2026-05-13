Pensione anticipata | inclusi i contributi figurativi nel calcolo INPS

Da oggi i periodi di disoccupazione vengono considerati nei calcoli della pensione anticipata, grazie all'inclusione dei contributi figurativi nel sistema INPS. Questa modifica influenza chi ha accumulato assegni di disoccupazione e si avvicina ai requisiti richiesti per uscire prima dal lavoro. I nuovi parametri stabiliscono condizioni più chiare e più ampie per accedere alla pensione anticipata, considerando anche i contributi riconosciuti durante i periodi di inattività lavorativa.

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