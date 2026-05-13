Un’assistente di volo ha raccontato di aver creduto inizialmente di partecipare a un video sulla sicurezza per United Airlines. La sua presenza si è trasformata in un’esperienza sul set di “Il Diavolo veste Prada 2”, dove ha incontrato attori come Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci. La donna ha descritto come il suo cuore abbia iniziato a battere più forte nel momento in cui si è trovata in quella situazione inaspettata.

Pensava di partecipare al casting per un semplice video sulla sicurezza aerea di United Airlines. Invece si è ritrovata sul set di “Il Diavolo veste Prada 2 ” accanto a Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci. La protagonista di questa storia è Tanya Hutchison, assistente di volo di Los Angeles, che ha raccontato la sua esperienza in un’intervista a PEOPLE: “Ho inviato un provino registrato e poi, il giorno del mio compleanno, ho ricevuto una chiamata da United che diceva: ‘Congratulazioni!’. Io pensavo di aver ottenuto la parte nel video sulla sicurezza. Ero felicissima. Poi mi hanno detto: ‘Comparirai in un film Disney.’ E io ero tipo: ‘Cosa?!’”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fosse un semplice video sulla sicurezza, il cuore mi batteva all’impazzata”: parla l’assistente di volo che si è ritrovata in “Il Diavolo veste Prada 2” con Meryl Streep

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