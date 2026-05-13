Pasolini | i Turcs tal Friùl il convegno di studi a cinquant’anni dal terremoto del Friuli

A cinquant’anni dal terremoto del 1976 che colpì il Friuli, un convegno di studi si tiene a Casarsa della Delizia. L’evento si intitola “Pasolini: i Turcs tal Friùl” e raccoglie interventi e analisi sul periodo e sui temi legati alla regione e alla figura del poeta. La manifestazione si svolge nella città dove Pasolini aveva vissuto e scritto, con l’obiettivo di approfondire aspetti storici e culturali legati a quell’evento.

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A cinquant’anni dal terremoto che nel 1976 sconvolse il Friuli, Casarsa della Delizia ospita il convegno di studi Pasolini: i Turcs tal Friùl. 1976-2026 — 50 anni dopo il terremoto, due giornate dedicate all’opera teatrale di Pier Paolo Pasolini e alle sue riletture sceniche, culturali e musicali.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalle macerie alla scena: il Friuli riscopre Pasolini cinquant’anni dopo il terremotoNella foto inedita scelta per la copertina, Pier Paolo Pasolini sembra colto in una sospensione rara: lo sguardo laterale, il volto segnato e insieme... Cinquant’anni dal sisma del Friuli: Paola Treppo racconta memoria, identità e rinascitaUna serata mite, quasi primaverile, con 20 gradi a Perugia e collegamenti aperti tra Argentina, Long Island e Italia. Temi più discussi: I Turcs tal Friùl di Pier Paolo Pasolini: teatro, lingua, musica, 14-15 maggio 2026; Pasolini: i Turcs tal Friùl; Convegno I Turcs tal Friùl di Pier Paolo Pasolini: teatro, lingua, musica; Pasolini, un convegno sui 'Turcs tal Friul' a 50 anni dal terremoto. Pasolini, un convegno sui Turcs tal Friul a 50 anni dal terremotoA cinquant'anni dal terremoto del Friuli, Casarsa della Delizia (Pordenone) dedica un convegno nazionale a I Turcs tal Friùl, il testo teatrale scritto da Pier Paolo Pasolini nel 1944 e diventato nel ... ansa.it Pier Paolo Pasolini, Turcs tal friul (Traduzione di Graziella Chiarcossi e Ivan Crico)Per coloro che hanno dimestichezza con la lingua friulana, potendo apprezzare la connaturata musicalità di questa lingua neolatina rimasta miracolosamente immutata nel corso dei secoli fino ad oggi, ... ilfattoquotidiano.it