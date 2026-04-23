Dalle macerie alla scena | il Friuli riscopre Pasolini cinquant’anni dopo il terremoto

Dopo cinquant'anni dal terremoto che ha colpito il Friuli, si torna a parlare di Pasolini, il cui volto appare in una foto inedita scelta per la copertina. Nell’immagine, l’autore è ritratto con uno sguardo di lato e un volto segnato, ma ancora attento, come se fosse immerso in un ascolto profondo. La scena suggerisce una riflessione sui legami tra l’autore e quella terra colpita dalla catastrofe.

Nella foto inedita scelta per la copertina, Pier Paolo Pasolini sembra colto in una sospensione rara: lo sguardo laterale, il volto segnato e insieme vigile, come se stesse ascoltando una voce che arriva da lontano. Non è solo un ritratto d’autore. È l’immagine-chiave di un ritorno: quello de I.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Terremoto del Friuli, 50 anni dopo: su PianaTV l’approfondimento con Paola TreppoÈ dedicata al terremoto del Friuli, a cinquant’anni da quella tragica notte, la nuova puntata di FAST NEWS PLATFORM – L’Approfondimento, in onda su... Cinquant’anni dal sisma del Friuli: Paola Treppo racconta memoria, identità e rinascitaUna serata mite, quasi primaverile, con 20 gradi a Perugia e collegamenti aperti tra Argentina, Long Island e Italia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il giudice sopravvissuto al terremoto del ‘76: Penso al 6 maggio ogni giorno, lo studio ha aiutato a salvarmi; Terremoto Friuli, Cristicchi Averlo raccontato in Usa emozione incredibile; Esce Quando tornano le rondini di Giada Messetti, un libro memoir sul terremoto del Friuli. IL PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE COMPIE 30 ANNI https://www.friulioggi.it/friuli/parco-prealpi-giulie-30-anni-risorse-forestale-23-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook Anche il Friuli Venezia Giulia piange la scomparsa del Generale Maurizio Stefanizzi, già Comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, è stato un grande servitore dello Stato ed un uomo di straordinaria umanità. x.com