Partito in rivolta ministri dimissionari e tensioni sui bond Starmer verso l’addio
Il premier britannico sembra pronto a lasciare l’incarico, con il partito di opposizione che si prepara a rimuoverlo. I ministri si sono dimessi e ci sono crescenti tensioni legate ai titoli di Stato, i cui interessi hanno raggiunto i livelli più alti dal 2008. La situazione politica nel Regno Unito si fa sempre più instabile, mentre il leader del Labour si avvicina al possibile cambio al governo.
Downing Street è diventato un bunker. Dentro c’è il premier Keir Starmer, in evidente crisi di popolarità e leadership; fuori ci sono tre ministri e un sottosegretario di peso che si sono già dimessi e un’ottantina di deputati del suo partito, il Labour, che gli hanno manifestato la loro sfiducia. Lui, per ora, resiste, attaccandosi a un cavillo: per farlo fuori da segretario serve che il 20% dei deputati lo sfiduci e candidino un altro leader. Come numeri ci siamo, ma formalmente non sarebbe stata ancora avviata la procedura formale prevista dallo statuto. E il soldato Keir, finché non lo mandano a casa dalla guida del partito, non esce neppure dal bunker del governo.🔗 Leggi su Laverita.info
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