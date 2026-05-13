Partecipate | Mm approva bilancio 2025 crescono ricavi e investimenti

L'assemblea degli azionisti di Mm Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Nel documento sono stati evidenziati un incremento dei ricavi e un aumento degli investimenti effettuati dall'azienda durante l'ultimo anno. La riunione si è svolta a Milano e ha visto la partecipazione di diversi azionisti. La decisione arriva dopo l'analisi dei risultati finanziari relativi a tutto il 2025.

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Milano, 8 mag. (Adnkronos) - L'assemblea degli azionisti di Mm Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Nell'esercizio concluso, la società interamente partecipata dal Comune di Milano ha generato un totale dei ricavi pari a 369,6 milioni di euro (+15% rispetto al 2024) con un utile netto di esercizio pari a 36,4 milioni di euro. L'Ebitda a 99, 6 milioni di euro conferma il segno positivo rispetto al bilancio precedente, così come il patrimonio netto che raggiunge i 326,3 milioni (+6,8% rispetto al 2024 e +22,3% al 2023). Questi principali indicatori economici - evidenzia Mm nella nota dei conti - "confermano un quadro positivo per la storica azienda milanese impegnata sul percorso di un progressivo aumento del perimetro delle attività aziendali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Partecipate: Mm approva bilancio 2025, crescono ricavi e investimenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: MM approva il bilancio 2025: ricavi a 370 milioni e 200 nuovi assunti Temi più discussi: Partecipate: Mm approva bilancio 2025, crescono ricavi e investimenti; Internazionali, Oliynykova contro russi e bielorussi: Dovrebbero essere esclusi; Valentini: Investimento in Kedrion per competitività internazionale; Imprese, a Palazzo Mezzanotte il 'Metodo Merenda Business Award'. Partecipate: Mm approva bilancio 2025, crescono ricavi e investimentiMilano, 8 mag. (Adnkronos) - L’assemblea degli azionisti di Mm Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Nell’esercizio concluso, la società interamente partecipata dal Comune di Milano ha gen ... lanuovasardegna.it MM approva il bilancio 2025: ricavi a 370 milioni e 200 nuovi assuntiPrimo bilancio da società benefit per la partecipata comunale che gestisce servizio idrico, case popolari e verde pubblico ... milanotoday.it