Parlamento in saldo | deputati scelti dai partiti elettori spettatori
Un gruppo di 130 costituzionalisti ha espresso preoccupazione riguardo alla nuova legge elettorale attualmente all'esame della Camera. In un intervento pubblicato su Articolo 21, gli esperti sottolineano come questa riforma possa aumentare la distanza tra cittadini e politica, mantenendo i deputati sotto il controllo dei partiti e riducendo il ruolo degli elettori. La discussione in aula procede senza che si siano ancora chiariti tutti i punti controversi.
Sono 130 i costituzionalisti che su Articolo 21 lanciano un allarme durissimo: la nuova legge elettorale in discussione alla Camera rischia di allontanare ancora di più i cittadini dalla politica e di piegare la Costituzione alle esigenze dei partiti di governo. Tradotto dal “giuridichese”: secondo i professori, questa riforma trasformerebbe le elezioni in una sorta di televoto per scegliere un capo, senza rendere il Parlamento davvero rappresentativo. Il primo problema riguarda il cosiddetto “premio di maggioranza”. In pratica: chi vince potrebbe ottenere molti più seggi dei voti realmente presi. Semplice esempio: una coalizione col 35-40% dei voti potrebbe arrivare a controllare quasi il 60% del Parlamento.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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