Parlamento in saldo | deputati scelti dai partiti elettori spettatori

Un gruppo di 130 costituzionalisti ha espresso preoccupazione riguardo alla nuova legge elettorale attualmente all'esame della Camera. In un intervento pubblicato su Articolo 21, gli esperti sottolineano come questa riforma possa aumentare la distanza tra cittadini e politica, mantenendo i deputati sotto il controllo dei partiti e riducendo il ruolo degli elettori. La discussione in aula procede senza che si siano ancora chiariti tutti i punti controversi.

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