Durante l’udienza generale di oggi, il Papa ha tenuto una catechesi dedicata a Maria, presentandola come modello della Chiesa. Nei saluti in portoghese, ha affidato a Maria il grido delle popolazioni colpite dalla guerra, sottolineando il suo ruolo di figura di riferimento e conforto. La riflessione si è concentrata sulla figura mariana come esempio di solidarietà e speranza per i fedeli.

L’udienza generale di Papa Leone. Il pontefice ha dedicato la catechesi di oggi a Maria. Nei saluti in portoghese ha affidato a lei il grido dei popoli feriti dalla guerra. E ha ricordato che Maria è modello della Chiesa per come ha cooperato alla salvezza. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: Maria è modello della Chiesa

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