Palestina è Memoria | al via la rassegna che mette insieme cinema e riflessione

È partita la rassegna “Palestina è Memoria”, organizzata dal Circolo del Cinema Cesare Zavattini in collaborazione con SpazioTeatro e altre associazioni di Reggio Calabria. La manifestazione prevede proiezioni e momenti di riflessione legati alla storia e alla cultura palestinese, con il contributo di Federico Rossin, storico e critico cinematografico. L’iniziativa mira a mettere in luce temi legati alla memoria e all’identità palestinese attraverso il cinema.

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