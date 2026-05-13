Palestina è Memoria | al via la rassegna che mette insieme cinema e riflessione

Da reggiotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita la rassegna “Palestina è Memoria”, organizzata dal Circolo del Cinema Cesare Zavattini in collaborazione con SpazioTeatro e altre associazioni di Reggio Calabria. La manifestazione prevede proiezioni e momenti di riflessione legati alla storia e alla cultura palestinese, con il contributo di Federico Rossin, storico e critico cinematografico. L’iniziativa mira a mettere in luce temi legati alla memoria e all’identità palestinese attraverso il cinema.

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Il Circolo del Cinema Cesare Zavattini in collaborazione con SpazioTeatro e altre associazioni reggine e  con l’aiuto di Federico Rossin, storico e critico cinematografico, dà il via alla rassegna “Palestina è Memoria”. Due giorni di riflessione sul conflitto attraverso il cinema, presso la Sala.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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