Palestina è Memoria | al via la rassegna che mette insieme cinema e riflessione
È partita la rassegna “Palestina è Memoria”, organizzata dal Circolo del Cinema Cesare Zavattini in collaborazione con SpazioTeatro e altre associazioni di Reggio Calabria. La manifestazione prevede proiezioni e momenti di riflessione legati alla storia e alla cultura palestinese, con il contributo di Federico Rossin, storico e critico cinematografico. L’iniziativa mira a mettere in luce temi legati alla memoria e all’identità palestinese attraverso il cinema.
Il Circolo del Cinema Cesare Zavattini in collaborazione con SpazioTeatro e altre associazioni reggine e con l’aiuto di Federico Rossin, storico e critico cinematografico, dà il via alla rassegna “Palestina è Memoria”. Due giorni di riflessione sul conflitto attraverso il cinema, presso la Sala.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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