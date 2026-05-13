A Palaia, presso il Liquorificio Morelli, si terrà una serata dedicata alle colonne sonore del cinema mondiale. L’evento vedrà l’esibizione di un’orchestra composta da 23 musicisti, che proporrà brani tratti da celebri film internazionali. La location scelta, il liquoreificio, rappresenta una delle realtà produttive più riconosciute del territorio. La manifestazione prevede l’esecuzione di musiche tratte da alcuni dei film più noti del grande schermo.

Una serata di grande musica con i capolavori delle colonne sonore del cinema mondiale, interpretati da un’orchestra di 23 elementi all’interno di una location 'insolita': sarà il liquorificio Morelli – una delle eccellenze produttive del territorio di Palaia – a ospitare la soirée ‘Il cinema, un.🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Le musiche dal mondo all'ex cinema PasquinoDal 10 aprile prende il via "Musica fuori binario" una rassegna pensata per orecchie curiose, desiderose di abbandonare i percorsi tracciati e...

Temi più discussi: Palaia, al Liquorificio Morelli musiche dal grande cinema; Sorpresa: in Toscana si producono ottimi pistacchi e un’antichissima distilleria ci fa pure un liquore; Il Grande Nuti clonato in Brasile, lo storico ristorante pronto a difendere il marchio; Pizza contemporanea su uno dei rooftop più esclusivi della città, la novità!.

Sorpresa: in Toscana si producono ottimi pistacchi e un’antichissima distilleria ci fa pure un liquoreIl Liquorificio Morelli, vicino Pisa, ha creato due liquori utilizzando materie prime tutte Toscane: dai pistacchi, non scontati, fino ai pinoli del Pisano e dell’Aretino ... firenzetoday.it

Liquorificio Morelli, doppio oro al concorso mondiale di liquori e distillatiPisa, 12 ottobre 2023 - È con immenso orgoglio che annunciamo il trionfo del Liquorificio Morelli al prestigioso Concorso Mondiale per Liquori e Distillati. Tra i 2300 campioni presenti, Morelli si è ... lanazione.it