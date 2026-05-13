Un'ampia operazione aerea ha coinvolto 139 droni sopra il cielo ucraino, generando preoccupazioni sulla capacità delle difese aeree di contrastare l’attacco. La seconda fase dell’offensiva russa, ancora in corso, mira a colpire obiettivi strategici nel Paese. Le autorità ucraine monitorano attentamente la situazione, cercando di valutare le ripercussioni di questa intensa ondata di droni e di possibili attacchi missilistici in arrivo.

? Punti chiave Come faranno le difese aeree a resistere ai missili dopo i droni?. Quali obiettivi strategici colpirà la seconda fase dell'offensiva russa?. Perché i droni si stanno concentrando vicino al confine con la Bielorussia?. Cosa decideranno i leader al vertice di Bucarest per la sicurezza?.? In Breve Sistemi difensivi hanno intercettato 111 droni Shahed, Gerbera e Italmas tra i 139 lanciati.. A Kherson sei passeggeri e l'autista di un autobus sono rimasti feriti.. Serhii Beskrestnov segnala droni russi concentrati a 5-10 km dal confine bielorusso.. Zelensky partecipa al vertice dei Nove a Bucarest con il segretario Nato Rutte.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ondata di 139 droni sul cielo ucraino: Kiev teme missili in arrivo

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