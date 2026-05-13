Ondata di 139 droni sul cielo ucraino | Kiev teme missili in arrivo
Un'ampia operazione aerea ha coinvolto 139 droni sopra il cielo ucraino, generando preoccupazioni sulla capacità delle difese aeree di contrastare l’attacco. La seconda fase dell’offensiva russa, ancora in corso, mira a colpire obiettivi strategici nel Paese. Le autorità ucraine monitorano attentamente la situazione, cercando di valutare le ripercussioni di questa intensa ondata di droni e di possibili attacchi missilistici in arrivo.
? Punti chiave Come faranno le difese aeree a resistere ai missili dopo i droni?. Quali obiettivi strategici colpirà la seconda fase dell'offensiva russa?. Perché i droni si stanno concentrando vicino al confine con la Bielorussia?. Cosa decideranno i leader al vertice di Bucarest per la sicurezza?.? In Breve Sistemi difensivi hanno intercettato 111 droni Shahed, Gerbera e Italmas tra i 139 lanciati.. A Kherson sei passeggeri e l'autista di un autobus sono rimasti feriti.. Serhii Beskrestnov segnala droni russi concentrati a 5-10 km dal confine bielorusso.. Zelensky partecipa al vertice dei Nove a Bucarest con il segretario Nato Rutte.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu
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