Olimpia Castello salva la stagione | festa dopo il 2-0 sul Bergamo

Dopo una serie di sconfitte consecutive, la squadra ha ottenuto una vittoria fondamentale battendo 2-0 il Bergamo. La partita si è conclusa con il festeggiamento dei giocatori e dei tifosi, segnando un punto di svolta nella stagione. Le strategie adottate in campo hanno permesso di contrastare efficacemente la velocità degli avversari e di cambiare il corso delle partite precedenti.

? Domande chiave Come ha fatto Carretto a ribaltare un bilancio di undici sconfitte?. Quale mossa tattica ha fermato la velocità dei giovani del Bergamo?. Chi organizza la festa per celebrare il traguardo della salvezza?. Cosa cambierà nella rosa per il cantiere della prossima stagione?.? In Breve L'allenatore Marco Carretto ha invertito il bilancio di una vittoria e undici sconfitte.. Il successo al PalaFerrari è stato celebrato con una festa giovedì da Riccardo Galletti.. La gestione tecnica è passata da Claudio Agresti a Marco Carretto durante la stagione.. Il traguardo della salvezza apre un cantiere progettuale per la prossima stagione sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

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