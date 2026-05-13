Appuntamento stasera a "Il Garibaldi" per l’atteso confronto a cinque tra i candidati sindaci grazie all’iniziativa nata dalla sinergia tra La Nazione e Tv Prato per offrire alla città il principale momento di dialogo, ascolto e confronto tra i candidati a sindaco nell’ambito del talk “Parliamoci chiaro”. L’appuntamento è fissato alle 21 al teatro di via Garibaldi dove andrà in scena il dibattito pubblico aperto alla cittadinanza (ingresso libero fino ad esaurimento posti dalle 20,30). Dopo la serie di incontri promossi insieme dallo scorso gennaio, ultimo quello dedicato al confronto con le categorie economiche, le due testate hanno deciso di unire nuovamente le forze per organizzare una serata interamente dedicata alle elezioni amministrative e ai programmi per il futuro della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi il confronto a cinque. Biffoni, assente al Garibaldi

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