Oggi il confronto a cinque Biffoni assente al Garibaldi

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Appuntamento stasera a "Il Garibaldi" per l’atteso confronto a cinque tra i candidati sindaci grazie all’iniziativa nata dalla sinergia tra La Nazione e Tv Prato per offrire alla città il principale momento di dialogo, ascolto e confronto tra i candidati a sindaco nell’ambito del talk “Parliamoci chiaro”. L’appuntamento è fissato alle 21 al teatro di via Garibaldi dove andrà in scena il dibattito pubblico aperto alla cittadinanza (ingresso libero fino ad esaurimento posti dalle 20,30). Dopo la serie di incontri promossi insieme dallo scorso gennaio, ultimo quello dedicato al confronto con le categorie economiche, le due testate hanno deciso di unire nuovamente le forze per organizzare una serata interamente dedicata alle elezioni amministrative e ai programmi per il futuro della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

oggi il confronto a cinque biffoni assente al garibaldi
© Lanazione.it - Oggi il confronto a cinque. Biffoni, assente al Garibaldi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Prato, scuola e democrazia: Biffoni e Di Sanzo al confronto domani? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi programmi scolastici il mercato del lavoro pratese? Quali strategie proporranno Biffoni e Di Sanzo...

Leggi anche: Biffoni, ancora tu. Ma niente come prima. Il piano dei cinque anni: "Per amore della città"

Argomenti più discussi: Attività Estrattive 2026, Marras: Oggi importante giornata di confronto e condivisione; Vertenza Enel dal 2020 ad oggi: un lungo e complesso percorso sindacale - Filctem; Oggi il confronto a cinque. Biffoni, assente al Garibaldi; Città in evoluzione: hub e nuove rotte del commercio a Parma.

oggi il confronto aLukaku è rientrato ieri pomeriggio a Napoli. Oggi il confronto con ConteNella giornata di oggi ci sarà il tanto atteso confronto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte. L'appuntamento sarà a Castel Volturno. areanapoli.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web