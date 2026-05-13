Nuove nomine del Csm | Colamonici aggiunto in Procura Rosa Raffa passa a Reggio
Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato all’unanimità le nuove nomine di due magistrati. È stato deciso di assegnare a Messina un nuovo procuratore aggiunto, mentre a Reggio Calabria è stata nominata una nuova procuratrice aggiunta. Le decisioni sono state prese durante una riunione plenaria. Entrambi i magistrati sono stati scelti per ricoprire i rispettivi incarichi.
Votati dal plenum del Csm all’unanimità il nuovo procuratore aggiunto di Messina Marco Colamonici e la nuova procuratrice aggiunta di Reggio Calabria Rosa Raffa. Dalla data in cui viene pubblicato il decreto ministeriale, avranno ora trenta giorni di tempo per assumere possesso delle nuove.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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