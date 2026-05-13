Nuova sede per Sicari in viale Abruzzo | Chieti ha bisogno di tornare a essere ascoltata

Martedì sera è stata inaugurata a Chieti Scalo una nuova sede elettorale per il candidato sindaco Cristiano Sicari, situata in viale Abruzzo. Si tratta del secondo comitato aperto sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza locale e favorire un contatto diretto con cittadini, famiglie, commercianti e diverse realtà della città. L'apertura si inserisce nelle iniziative del candidato in vista delle prossime consultazioni amministrative.

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Nuova sede elettorale a Chieti Scalo per di Cristiano Sicari. Martedì sera l'inaugurazione in viale Abruzzo del secondo comitato del candidato sindaco per rafforzare la presenza sul territorio e il dialogo diretto con cittadini, famiglie, commercianti e realtà cittadine.Nel corso dell’incontro.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chieti, assalto alla sede di Forza Italia: folla per la lista Sicari? Punti chiave Come ha fatto la folla a superare la capacità della sede? Chi sono i candidati che compongono la nuova lista di Sicari? Quali problemi... Leggi anche: Amministrative 2026, Cristiano Sicari apre una sede a Chieti Scalo Argomenti più discussi: Amministrative 2026, Cristiano Sicari apre una sede a Chieti Scalo; Sicari infiamma il popolo di centrodestra e inaugura la nuova sede in viale Abruzzo: Chieti deve tornare ad essere ascoltata; Chieti al voto: il candidato sindaco del centrodestra Sicari sollecita un cambio di passo in Comune; Presentata la lista di Forza Italia a sostegno di Cristiano Sicari: ‘Una squadra forte per restituire dignità e futuro a Chieti’. 20 aprile: Sant’Aniceto, papa 20 Aprile 2026 Redazione Secondo la tradizione fu il primo papa ad essere sepolto nelle catacombe di San Callisto ? A Roma, sant’Aniceto papa, della cui fraternità godette l’insigne ospite san Policarpo, quando venne per disc x.com La amministrazione del condominio o il proprietario possono impedirmi di schermare la mia copertura? reddit