Nuova Renault 4 JP4x4 | torna la cabrio da spiaggia?

Renault ha presentato un nuovo concept chiamato JP4x4, basato sulla famosa Renault 4. La vettura è progettata come una crossover da spiaggia, dotata di trazione integrale elettrica. La presentazione ufficiale si è svolta in occasione del torneo di tennis Roland-Garros 2026, il 18 maggio. Il modello si distingue per il suo stile e per le caratteristiche tecniche innovative, pensate per un utilizzo in ambienti estivi e all'aperto.

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Renault svela un nuovo concept della Renault 4: si chiama JP4x4 Concept, è una “crossover da spiaggia” con trazione integrale elettrica e debutta in anteprima mondiale al Roland-Garros 2026 lunedì 18 maggio. Un omaggio dichiarato alle leggendarie versioni Plein Air del 1969 e JP4 del 1981 della 4L originale. Cos’è la JP4x4 e quando si vede. Anteprima mondiale: 18 maggio 2026, stand Renault al torneo Roland-Garros. Quarto concept basato sulla Renault 4 E-Tech Electric, dopo FL4WER POWER, Savane 4×4 e Vision 4Rescue. Renault è premium partner del torneo parigino per il quinto anno consecutivo. Renault 4 JP4x4 Concept, vista laterale. Foto: Renault press media. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault 4 JP4x4: torna la cabrio da spiaggia? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Renault 4 JP4x4 Concept, debutto mondiale al Roland-Garros per la “beach buggy” elettrica – FOTO‹ › 1 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 2 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 3 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 4 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 5 / 6... Come da tradizione il torneo tennistico del Roland-Garros, secondo Slam dell'anno, farà da palcoscenico al debutto di una nuova concept car targata Renault. È a Parigi, infatti, che verrà svelata in anteprima la Renault 4 JP4x4 Concept x.com Renault 4 JP4x4 Concept: la versione Adventure in spiaggia della Renault 4 fa il suo debutto globale a Roland-Garros 2026 reddit Renault svela la 4 JP4x4 Concept, la beach buggy elettrica debutta ai Roland-GarrosRenault presenta la nuova Renault 4 JP4x4 Concept, showcar ispirata alle iconiche versioni Plein Air e JP4 della storica Renault 4, che farà il suo debutto mondiale al torneo di Roland-Garros 2026. (A ... ansa.it Renault 4 JP4x4 Concept: la R4 elettrica diventa una spiaggina 4×4Renault 4 JP4x4 Concept debutta al Roland-Garros: spiaggina elettrica 4x4 con design open-air e trazione integrale per l’uso estivo. newsauto.it