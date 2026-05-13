Una nuova versione della Lancia Thesis potrebbe riapparire nel mercato delle berline di fascia alta in Europa, con un design molto diverso rispetto alla versione originale. La vettura si presenta come un modello elegante e minimalista, con un allestimento completamente elettrico. Lo stile mantiene elementi distintivi che richiamano l’italianità, puntando a distinguersi nel segmento premium. La strategia sembra orientata a unire raffinatezza e sostenibilità, offrendo un’alternativa moderna a un’auto storicamente riconosciuta nel panorama auto di lusso.

Una nuova Lancia Thesis oggi probabilmente punterebbe a tornare nel segmento delle berline premium europee, ma con un’identità molto diversa rispetto al passato: elegante, minimalista, elettrica e molto “italiana” nello stile. Come potrebbe essere il design. Frontale. Firma luminosa ispirata al nuovo linguaggio stilistico di Lancia già visto sulla Ypsilon. Griglia quasi chiusa (specialmente se EV). Linee pulite e meno aggressive rispetto alle rivali tedesche. Profilo laterale. Berlina fastback elegante oppure hatchback premium. Passo lungo e sbalzi ridotti. Cerchi grandi ma design raffinato, non sportivo estremo. Posteriore. Fanaleria orizzontale sottile. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Thesis: ritorna l’ammiraglia italiana?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nuova Lancia Beta HPE: ritorna la station wagon di lusso italiana?L’idea di una “nuova” Lancia Beta HPE è affascinante… ma bisogna capire bene cosa rappresentava davvero l’originale per immaginare un ritorno...

Nuova ammiraglia Lancia: il render futuristico che riaccende il mito ThesisAl posteriore spicca una fascia luminosa orizzontale rossa che attraversa tutta la coda, accompagnata dal nome Lancia illuminato. I gruppi ottici verticali laterali richiamano in chiave moderna alcune ... clubalfa.it