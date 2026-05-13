Nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita | davvero a 19.950€?

Fiat ha annunciato l’arrivo della nuova 500 Hybrid Dolcevita, una versione speciale della 500 ibrida. La vettura è disponibile solo come cabrio e in edizione limitata. La produzione di questa serie è stata annunciata senza indicare un prezzo ufficiale, anche se circolano voci che potrebbe essere proposta intorno a 19.950 euro. La versione si distingue per dettagli estetici e caratteristiche specifiche legate alla configurazione cabrio.

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Fiat presenta la 500 Hybrid Dolcevita, una serie speciale a tiratura limitata della 500 ibrida disponibile esclusivamente in versione cabrio. Si ispira allo “stile italiano senza tempo” della dolce vita anni Sessanta. Prezzo di listino 25.200 euro, ma in promozione di lancio scende a 19.950 euro. Una serie speciale solo Cabrio. Versione speciale della Fiat 500 Hybrid, l’ibrida termica della citycar di Mirafiori. Disponibile solo nella variante cabrio con capote in tessuto blu. Ordini aperti dal 12 maggio 2026 in Italia. Consegne previste a partire dalla fine di giugno 2026. Cosa la distingue dalla 500 Hybrid normale. Capote in tessuto blu dedicata alla serie speciale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita: davvero a 19.950€? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIAT 500 1.0 HYBRID DOLCEVITA - UNIPRO' Sullo stesso argomento Nuova Fiat 500 Hybrid 2026: davvero a 14.950€ con la promo?La Fiat 500 Hybrid di sesta generazione (Tipo 312) è la citycar più venduta d’Italia da 18 anni. FIAT presenta la Nuova serie speciale 500 Hybrid Dolcevita #fiat #500 #hybrid #dolcevita x.com FIAT 500 Hybrid: Mirafiori riparte, ma i numeri sono al di sotto delle aspettative reddit Fiat 500 Hybrid Dolcevita, ordini aperti in Italia per la nuova serie specialeLa Nuova serie speciale Fiat 500 Hybrid Dolcevita, disponibile esclusivamente in versione Cabrio, trae ispirazione dalle estati sulla costa italiana ... clubalfa.it Fiat 500 Dolcevita 2026: caratteristiche, prezzi e novità della nuova 3+1Fiat 500 Dolcevita 2026: caratteristiche, prezzi e dettagli della serie speciale cabrio e della nuova 500 Hybrid 3+1. newsauto.it