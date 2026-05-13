Nuova allerta meteo per Monza e Brianza | attesi forti temporali
Una nuova allerta meteo gialla è stata annunciata per la zona di Monza e Brianza, con il rischio di forti temporali nel corso di giovedì 14 maggio. Secondo il bollettino diffuso dal Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia, l’allerta entrerà in vigore alle 6 del mattino e durerà per tutta la giornata. La perturbazione potrebbe portare precipitazioni intense e temporali nella zona.
Nuova allerta meteo gialla per la Brianza per rischio forti temporali. È quanto recita l'ultimo bollettino diramato dal Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia che vedrà l'allerta entrare in vigore a partire dalle 6 per tutta la giornata di giovedì 14 maggio.Dopo la tempesta.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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