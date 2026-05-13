Nuova allerta meteo per Monza e Brianza | attesi forti temporali

Una nuova allerta meteo gialla è stata annunciata per la zona di Monza e Brianza, con il rischio di forti temporali nel corso di giovedì 14 maggio. Secondo il bollettino diffuso dal Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia, l’allerta entrerà in vigore alle 6 del mattino e durerà per tutta la giornata. La perturbazione potrebbe portare precipitazioni intense e temporali nella zona.

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Nuova allerta meteo gialla per la Brianza per rischio forti temporali. È quanto recita l'ultimo bollettino diramato dal Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia che vedrà l'allerta entrare in vigore a partire dalle 6 per tutta la giornata di giovedì 14 maggio.Dopo la tempesta.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scatta l'allerta meteo per Monza e Brianza, in arrivo forti temporaliScatta l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e forti temporali per la provincia di Monza e Brianza per la giornata di lunedì 11 maggio. Temi più discussi: Dalle 6 alle 18 di domani (13 maggio 2026) sarà ancora allerta meteo gialla per pioggia e temporali in Puglia; Nuova allerta meteo per Monza e Brianza: attesi forti temporali; Vento forte e rischio frane: nuova allerta meteo per l’Emilia-Romagna nella giornata di lunedì; Parma, nuova allerta meteo per la giornata di domani. Parma, nuova allerta meteo per la giornata di domani x.com Torna il maltempo, scatta l'allerta meteo: «temporali forti, piogge intense e allagamenti»Allerta gialla in FVG dal 14 al 15 maggio: temporali forti, piogge intense, vento e rischio acqua alta sulla costa. nordest24.it Romagna, scatta una nuova allerta meteo: giovedì di burrasca, crinale in arancionePer giovedì, la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per vento, gialla per la fascia collinare e arancione per il crinale ... forlitoday.it