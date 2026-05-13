Novità TPL | un modello sostenibile per il futuro del settore

Chi lavora nel settore del trasporto pubblico locale ha notato da tempo alcune criticità legate alla sostenibilità e all’efficienza del sistema. Recentemente, sono state proposte alcune novità che puntano a riformare il modello attuale, con l’obiettivo di garantire un funzionamento più equilibrato e duraturo nel tempo. Le novità riguardano interventi e strategie che potrebbero modificare il modo in cui vengono gestiti i servizi e le risorse.

A cura di Luca Brancaccio C’è una sensazione che chi ha lavorato dentro le aziende di trasporto pubblico locale conosce bene. Non parlo di chi ne discute nei convegni o di chi ne scrive sui giornali. Parlo di chi gestisce flotte, contratti, sindacati, bilanci. È la sensazione di fare tutto il possibile, ogni giorno, e di sapere allo stesso tempo che il sistema attorno a te non è costruito per funzionare. Lo dico subito, perché credo che il dibattito sul TPL abbia bisogno di onestà più che di toni: l’in-house, nella maggioranza dei casi, è un vincolo strutturale. Non una soluzione. È un punto di partenza spesso obbligato dalle circostanze, ma non un modello sostenibile per il futuro del settore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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