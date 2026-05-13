Novità TPL | Tariffe e servizi per il futuro sistema
Dentro le aziende di trasporto pubblico locale si respira una certa consapevolezza sulle sfide di lungo termine, lontano dalle analisi accademiche o dai dibattiti pubblici. Recentemente, sono state annunciate alcune novità riguardanti le tariffe e i servizi, con l’obiettivo di definire il futuro del sistema di mobilità. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di riorganizzazione, che coinvolge aspetti pratici e strategici del settore.
C’è una sensazione che chi ha lavorato dentro le aziende di trasporto pubblico locale conosce bene. Non parlo di chi ne discute nei convegni o di chi ne scrive sui giornali. Parlo di chi gestisce flotte, contratti, sindacati, bilanci. È la sensazione di fare tutto il possibile, ogni giorno, e di sapere allo stesso tempo che il sistema attorno a te non è costruito per funzionare. Lo dico subito, perché credo che il dibattito sul TPL abbia bisogno di onestà più che di toni: l’in-house, nella maggioranza dei casi, è un vincolo strutturale. Non una soluzione. È un punto di partenza spesso obbligato dalle circostanze, ma non un modello sostenibile per il futuro del settore.🔗 Leggi su 2anews.it
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