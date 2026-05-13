Non si può morire così | l’addio negato al Pronto soccorso l’appello di una famiglia

Una famiglia di Brindisi ha raccontato di aver chiesto aiuto al pronto soccorso, ma di aver ricevuto un rifiuto. Secondo quanto riferito, un familiare si trovava in condizioni critiche e avrebbe richiesto assistenza, senza però essere stato ammesso. La vicenda ha suscitato attenzione, con un appello pubblico a riconsiderare le decisioni prese in quella notte. La persona interessata si trovava in un letto di ospedale, mentre i familiari si trovavano all’esterno.

BRINDISI – Un letto di ospedale, il rumore dei macchinari e, dall’altra parte della porta, sessant’anni di vita insieme rimasti fuori. Per protocollo. È una storia di profondo dolore quella che arriva dal Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove un uomo di ottant’anni, malato.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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