Non eravamo mai stati malati arrivano i riconoscimenti internazionali per il documentario sulla chiusura dei manicomi | premio negli Usa

Il documentario intitolato “Non eravamo mai stati malati” ha ricevuto un riconoscimento internazionale negli Stati Uniti. Il film, prodotto da Tribucoop per conto di una cooperativa sociale, un’azienda sanitaria locale e una casa di produzione, racconta la chiusura dei manicomi. Questa pellicola ha ottenuto un premio in un contesto statunitense, portando così l’attenzione su un tema importante e condiviso.

Palcoscenico internazionale per il documentario “Non eravamo mai stati malati”, prodotto da Tribucoop per conto di cooperativa sociale Tragitti, Ausl Imola e Cà del Vento. Grazie alla sottotitolazione in inglese e francese, l’opera ha potuto circolare anche al di fuori dei confini italiani.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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