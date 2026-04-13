La fine dei manicomi in Romagna il documentario svela retroscena inediti Ed è pronto ad entrare nelle scuole
Un nuovo documentario rivela dettagli sconosciuti sulla chiusura dei vecchi manicomi nella regione e si prepara a essere inserito nelle scuole. La storia mette in luce come, per molti anni, le famiglie della zona abbiano mantenuto un legame silenzioso con le strutture psichiatriche di Imola. La narrazione si concentra su aspetti inediti e sui retroscena di un capitolo passato che ha segnato la memoria collettiva locale.
C’è una ferita aperta nella memoria collettiva della Romagna, un legame silenzioso che per decenni ha unito le famiglie forlivesi alle strutture psichiatriche di Imola. È emerso con forza venerdì, durante la serata evento alla Fabbrica delle Candele, dove oltre 150 persone si sono ritrovate per.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: "Non eravamo mai stati malati": si presenta il documentario sulla chiusura dei manicomi
Periodo unico, è caos nelle scuole tra stop dei presidi e circolari: l’Emilia-Romagna chiama il Governo per fare chiarezzaL'Emilia-Romagna interpella il Governo sulla legittimità del periodo unico di valutazione dopo i pareri contrari dell'Usr.