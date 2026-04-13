La fine dei manicomi in Romagna il documentario svela retroscena inediti Ed è pronto ad entrare nelle scuole

Un nuovo documentario rivela dettagli sconosciuti sulla chiusura dei vecchi manicomi nella regione e si prepara a essere inserito nelle scuole. La storia mette in luce come, per molti anni, le famiglie della zona abbiano mantenuto un legame silenzioso con le strutture psichiatriche di Imola. La narrazione si concentra su aspetti inediti e sui retroscena di un capitolo passato che ha segnato la memoria collettiva locale.