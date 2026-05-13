Non è di Alberto Stasi Garlasco l’annuncio dal suo avvocato

Le indagini sulla morte di una donna avvenuta a Garlasco sono ancora in corso, con nuovi approfondimenti portati avanti dalla procura di Pavia. Di recente, un avvocato ha dichiarato che un determinato individuo non è coinvolto nel caso, mentre le autorità continuano a esaminare le prove e a concentrare l’attenzione su altri soggetti. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse fonti e ha portato a nuovi aggiornamenti nel procedimento giudiziario.

Le nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco continuano a far discutere e, negli ultimi giorni, hanno riportato sotto i riflettori la figura di Andrea Sempio. Gli elementi emersi nell’inchiesta vengoati ormai quotidianamente nei programmi televisivi e sui social, mentre il dibattito pubblico resta acceso attorno all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Tra i punti più discussi ci sono i soliloqui registrati in auto, nei quali Sempio farebbe riferimento a incontri rifiutati da Chiara Poggi, parlando anche del sangue sulla scena del crimine, di Alberto Stasi e della dinamica dell’omicidio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe

Notizie correlate

“Alberto Stasi fuori subito”. Garlasco, l’annuncio dell’avvocato ai microfoni di Rete 4Nuovi sviluppi clamorosi attorno al delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia...

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Bocellari su Alberto Stasi a Mattino CinqueIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Temi più discussi: Alberto Stasi: Chiara non mi parlò delle avance di Sempio, non sapevo neanche che esistesse; Stasi trascorre la notte fuori dal carcere, e ora intravede una luce. L'avvocata: Oggi gli porterò gli atti e li leggeremo insieme; Il dubbio è l’unica certezza. Perciò Stasi e Sempio sono non colpevoli; Delitto di Garlasco, cosa succede ora: quale sarà l'iter per Andrea Sempio e Alberto Stasi.

Da una parte c’è la difesa della famiglia Poggi.?L’avvocato Gian Luigi Tizzoni sostiene che le nuove consulenze non smontano affatto la condanna definitiva di Alberto Stasi.?Dice che sono stati aggirati i punti centrali della sentenza. Dall’altra parte c’e l’avvo x.com

Garlasco, il dettaglio di Selvaggia Lucarelli sulla frase di Alberto Stasi su Chiara al pc: Mai stato notatoSelvaggia Lucarelli fa riferimento a un video sul delitto di Garlasco in cui Alberto Stasi, in un particolare passaggio, avrebbe mentito ... virgilio.it

Selvaggia Lucarelli svela il particolare ignorato sulla frase di Alberto Stasi al computer di ChiaraGarlasco, il dettaglio sul computer che riapre il caso Stasi Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la giornalista Selvaggia Lucarelli evi ... assodigitale.it